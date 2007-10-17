Текст угоди про створення демократичної коаліції

На сайті блоку "Наша Україна – Народна самооборона" було оприлюднено Угоду про створення коаліції демократичних сил у новій Верховній Раді.

До угоди додаються 12 законопроектів, які голосуватимуться до призначення прем`єра. Це законопроект про скасування недоторканності народних депутатів, законопроект про скасування пільг народних обранців, закон про Кабмін, закон про імперативний мандат, пакет документів, які стосуються дострокових виборів мера Києва, законопроект про місцеві державні адміністрації, законопроект про місцеве самоврядування, законопроекти щодо центральних органів виконавчої влади та про внутрішні війська України, закон про держзакупівлі, закон про опозицію і про затвердження статуту ГУАМ.

Текст угоди дивіться тут