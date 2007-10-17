За Тимошенко-прем‘єра проголосують більше 300 депутатів?

«За ТИМОШЕНКО-прем‘єра проголосує більше 300 депутатів», - таку думку висловив сьогодні лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК в ефірі каналу «1+1».

Зокрема, М.КАТЕРИНЧУК думає, що за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України проголосує частина майбутньої фракції Партії регіонів, комуністів та Блок Литвина. “За минулого голосування за ТИМОШЕНКО-прем‘єра (в лютому 2005 року – УНІАН) була схожа ситуація, однак тоді за неї проголосували 373 народних депутати. Я думаю, що так самого буде і цього разу», - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

При цьому він додав, що «попри всі риторичні заяви представників майбутньої опозиції, Блок «Наша Україна – Народна самооборона» та БЮТ виконали основну обіцянку перед виборцями – демократична коаліція сьогодні фактично сформована. “На відміну від Партії регіонів та її союзників у парламенті V скликання, підписання попередніх документів щодо формування коаліції є беззаперечним тому доказом», - цитує М.КАТЕРИНЧУКА прес-служба Європейської партії України.