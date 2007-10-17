Хто стане житомирським губернатором - байдуже

Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО заявляє, що зміна обласного керівництва не позначиться на життєдіяльності обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, так мер прокоментувала сьогодні на прес-конференції відставку Юрія ПАВЛЕНКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації.

В.ШЕЛУДЧЕНКО зазначила, що за період її роботи міським головою зміна обласного керівництва ніяк не позначалася на економічному та політичному житті житомирян.

При цьому В. ШЕЛУДЧЕНКО зазначила, що вона б особисто хотіла, щоб наступний голова облдержадміністрації "прийшов надовго і можна було б спокійно працювати".

"Однаково, хто прийде на цю посаду, аби надовго", - сказала В.ШЕЛУДЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Ю.ПАВЛЕНКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації у зв`язку з обранням його народним депутатом України.

Як відомо, Ю.ПАВЛЕНКО перебуває під №7 у виборчому списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Ю.ПАВЛЕНКО був головою Житомирської ОДА з грудня 2006 р.

З червня по грудень 2006 року Житомирським губернатором був Юрій АНДРІЙЧУК, а з грудня 2005 по травень 2006 р. - Ірина СИНЯВСЬКА. До неї десять місяців ОДА очолював Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.