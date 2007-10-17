Суд заборонив проводити „Русский марш” в Севастополі

Ленінський районний суд Севастополя заборонив громадській організації „Рух проти нелегальної імміграції - Севастополь” проводити 4 листопада „Русский марш” центральними вулицями і проспектами міста.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним позовом до суду звернулася Ленінська районна державна адміністрація, в якому, зокрема, зазначалося, що перекриття учасниками акції руху транспорту може певною мірою паралізувати життя міста і створити його жителям масу незручностей.

Водночас лідер цієї громадської організації Михайло БРІЦИН назвав судове рішення “цілком несправедливим і необґрунтованим”, і заявив, що організація “в судовому порядку подаватиме апеляцію”. В інтерв’ю місцевому приватному телеканалу НТС він також зазначив, що „проведенням акції її учасники хотіли висловити солідарність з російським народом”. За словами М.БРІЦИНА, „марш покликаний об’єднати весь російський рух Криму і підкреслити єдність російських людей Севастополя і Криму”.

Як повідомляв УНІАН, минулого понеділка Севастопольська міська державна адміністрація попередила організаторів запланованого на 4 листопада „Русского марша” про незаконність даної акції.