Луценко: НУ-НС виконає обіцянку щодо заміни генпрокурора
06:43, 18 жовтня 2007Політика
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Чи буде ним Віктор Шемчук?
Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що на посаду генерального прокурора України може бути призначений Віктор ШЕМЧУК.
Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив учора в прямому ефірі “5-го каналу”.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, НУ-НС виконає свою передвиборчу обіцянку щодо заміни генпрокурора, який виконує вказівки однієї з політичних сил.
На запитання, чи може очолити ГПУ В.ШЕМЧУК, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: “Я цього не виключаю”.
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