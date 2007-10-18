Луценко: НУ-НС виконає обіцянку щодо заміни генпрокурора

06:43, 18 жовтня 2007
Політика
676

Чи буде ним Віктор Шемчук?

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що на посаду генерального прокурора України може бути призначений Віктор ШЕМЧУК.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив учора в прямому ефірі “5-го каналу”.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, НУ-НС виконає свою передвиборчу обіцянку щодо заміни генпрокурора, який виконує вказівки однієї з політичних сил.

На запитання, чи може очолити ГПУ В.ШЕМЧУК, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: “Я цього не виключаю”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter