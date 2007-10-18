Експерт називає обіцянки Тимошенко вкрай ризикованими

Виконання «помаранчевою» коаліцією таких передвиборчих обіцянок, як створення виключно професійної армії та повернення українцям знецінених заощаджень Ощадбанку, за два роки можливе, але вкрай ризиковане з економічної точки зору. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

Перехід українського війська на виключно контрактну основу доцільно здійснювати після стратегічної оцінки загроз та викликів, які стоять перед державою та затвердження цієї стратегії відповідними інституціями, вважає Ігор Бураковський. Він не виключив прискореного створення професійної армії, але висловив сумнів в тому, що високооплачувані військові-професіонали будуть спроможні без належної підготовки відробляти вкладені в них державні кошти. Економіст також підтвердив, що наразі до сорока процентів української економіки працює в тіні і легалізація цих оборудок здатна принести кошти для виплати понад ста мільярдів доларів знецінених заощаджень Ощадбанку. Водночас, виплата такої суми населенню в короткий період часу, як застеріг Бураковський, містить в собі небезпеку прискорення інфляції та порушення макроекономічної стабільності.