Ющенко узяв до Португалії Кириленка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочим візитом до Португальської Республіки, де візьме участь у саміті Європейської народної партії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що під час саміту Президент України проведе двосторонні зустрічі із канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом ПАРЄ Рене Ван дер ЛІНДЕНОМ та Президентом Європейського Парламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ. Перед початком самміту В.ЮЩЕНКО також планує зустрітися з Президентом Португалії Анібалом Кавакою СІЛВОЮ.

Під час саміту глави держав та урядів країн ЄС, а також інших європейських держав, що є членами Європейської народної партії, планують обговорити прийняття нової Європейської союзної угоди.

Серед запрошених на саміт глав держав та урядів - Ян-Петер БАЛКЕНЕНДЕ (Нідерланди), Костас КАРАМАНЛІС (Греція), Жан-Клод ЮНКЕР (Люксембург), Лоуренс ГОНЗІ (Мальта), Янеш ЯНША (Словенія), Аігарс КАЛЬВІТІС (Латвія), Траян БАСЕСКУ (Румунія), а також австрійський віце-канцлер Вільгельм МОЛТЕРЕР та міністр закордонних справ Данії Пер Стіг МОЛЛЕР.

Серед гостей зустрічі - Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, прем’єр-міністр Хорватії Іво САНАДЕР, прем’єр-міністр Албанії Салі БЕРІША, прем’єр-міністр Македонії Нікола ГРУЄВСЬКИЙ, а також лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер білоруської опозиції та лауреат Премії Сахарова Європарламенту Олександр МІЛІНКЕВИЧ.

Під час візиту планується спілкування В.ЮЩЕНКА з представниками українських ЗМІ. У поїздці до Португалії Президента супроводжують один з лідерів блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.