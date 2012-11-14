Міністри, які пройшли у ВР, чекають, що їм скажуть «на біржі»

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, міністр юстиції Олександр Лавринович у інтерв'ю журналістам зазначив, що він поки що не веде переговорів щодо можливості посісти посаду спікера парламенту.

Кажучи про те, де він працюватиме - в Кабміні чи в парламенті, міністр наголосив: «Як на біржі скажуть. Я вибиратиму з того, що запропонують».

У свою чергу перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова, відповідаючи на це ж питання, сказала: «Побачимо».

Міністр регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк також ще не визначився з подальшим місцем роботи: «Є Президент, якщо він скаже, що ти потрібний тут – я працюватиму міністром. Скаже йти в Раду, там потрібно – піду туди».

Як повідомлялося, з 18 членів Кабміну 8 обрані до Верховної Ради. Так, народними депутатами стали прем'єр-міністр Микола Азаров, віце-прем'єри Сергій Тігіпко і Борис Колесніков, міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, міністр освіти Дмитро Табачник, міністр юстиції О.Лавринович, міністр регіонального розвитку А.Близнюк і міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога.

Крім того, троє співробітників Адміністрації Президента також мають визначитися, де їхнє місце роботи - це заступники глави АП Ірина Акімова і Станіслав Скубашевський, а також радник із гуманітарних питань Ганна Герман.