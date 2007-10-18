Тимошенко обіцяє смерть надіям Партії регіонів

БЮТ наполягатиме на ухваленні закону про персональне голосування депутатів у Верховній Раді.

Про це на брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

"Це законопроект про голосування із застосуванням біометричних параметрів. Такий законопроект знаходиться у Верховній Раді", - відзначила лідер БЮТ.

"Він поданий нашою політичною силою і ми будемо наполягати на його прийнятті. Нам треба прибрати цю порочну практику, коли депутати голосують одне за одного", - додала Тимошенко.

Зі свого боку під час брифінгу один з лідерів блоку "Наша Україна – Народна самооборона" В`ячеслав Кириленко заявив, що блок гарантує 100% підтримку при голосуванні за кандидатури на посади прем`єра та спікера.

У зв`язку з цим йому зауважили, що з 2 листопада гурт "Океан Ельзи", лідером якого є член "Нашої України" Святослав Вакарчук, на два тижні відправляється у Північно-Американський тур.

"З приводу Вакарчука. Я сьогодні також це прочитав у ЗМІ, зв`язався з ним і він сказав, що гастролі гастролями, але голосування важливіше", - відповів Кириленко.

"Тому жоден голос від блоку "Нашої України – Народної самооборони" ні по кандидатурі на посаду голови парламенту, ні по кандидатурі на голову уряду втрачено не буде", - додав він.

Коментуючи заяви про можливу нестабільність демократичної коаліції, які висловлюють опоненти, Тимошенко сказала: "Як кажуть, надія помирає останньою".

Перелічивши серед "надій Партії регіонів" на те, що демократичні сили "або не оголосять про коаліцію, або одного голосу не вистачить, або вони будуть незлагоджено працювати", лідер БЮТ заявила:

"Я хочу розчарувати Партію регіонів - усі їхні недобрі надії помруть після формування влади в Україні. Наші дві команди зробили суттєві висновки з попереднього досвіду. І як кажуть у Партії регіонів, "не дочекаються".

Українська правда