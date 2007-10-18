Порошенко не приховує своїх бажань

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО не заперечує свого бажання очолити НБУ.

Зокрема, в інтерв`ю газеті «Дело» від 18 жовтня, на питання, чи погодиться він очолити НБУ, якщо йому надійде така пропозиція, П.ПОРОШЕНКО відповів: «Визнаю за честь».

Він зазначив, що на сьогоднішній день існує досить висока вірогідність того, що нинішній голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ стане народним депутатом.

П.ПОРОШЕНКО обгрунтував це тим, що входження до виборчого списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона» (під номером 28 – УНІАН) для В.СТЕЛЬМАХА було дуже непростим рішенням.

Він також сказав, що питання, хто стане наступним головою НБУ, багато в чому залежить від позиції Президента України, оскільки згідно із Законом України «Про Національний банк», саме він вносить кандидатуру голови НБУ на затвердження в парламенті.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що в Україні вистачає фахівців, які могли б претендувати на посаду голови НБУ.

При цьому, за його словами, для потенційного голови НБУ пріоритетним є не стільки досвід роботи в комерційному банку, скільки розуміння макроекономічних процесів. «Якщо ви говорите, що в число претендентів на пост голови входить і моя кандидатура - це цікаво… Але тут все залежить від Президента. Крім того, підтримати кандидатуру голови Нацбанку повинні більш як 300 народних депутатів», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня на прес-конференції В.СТЕЛЬМАХ заявив, що не піде працювати до Верховної Ради України і залишиться на посту голови НБУ до завершення каденції. Також він повідомив, що не обговорював питання своєї відставки з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.