Регіонали навіть у страшному сні не голосуватимуть за Тимошенко?

Партія регіонів не голосуватиме у Верховній Раді за призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це заявив віце-прем`єр з питань регіональної політики, кандидат в народні депутати Володимир РИБАК, коментуючи заяви представників блоку «Наша Україна – Народна самооборона» про можливість підтримки Партією регіонів кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, Партія регіонів не розглядала і не розглядає можливість голосування за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на пост глави уряду.

«Я ще раз підкреслюю те, що ми заявляли раніше: одноколірна коаліція не може бути стабільною і стійкою», - сказав В.РИБАК.