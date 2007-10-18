Плющ застерігає Тимошенко від кавалерійських наскоків

Секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ вважає шкідливою практику публічної постанови політичними партіями ультимативних вимог, які стосуються питань безпеки.

Про це йдеться в заяві секретаря РНБО І.ПЛЮЩА, розміщеній на офіційному сайті Президента України.

Як зазначається в документі, “завершення позачергових виборів та процеси формування коаліції позначилися низкою дискусій щодо актуальних для України питань. Це нормальний демократичний процес”.

На думку І.ПЛЮЩА, “у демократичній країні будь-які теми, у тому числі й пов’язані з безпекою, можуть і мають бути предметом публічної дискусії на рівні експертів, громадських організацій, у ЗМІ, у середовищі політичних партій. Результатом подібних обговорень може бути, наприклад, вироблення відповідних рекомендацій для влади”.

“Проте, - зауважує автор заяви, - ухвалення відповідних рішень належить до компетенції відповідних державних органів. Вони мають вирішуватися на основі консенсусу із врахуванням позиції Президента, правлячої коаліції та інститутів громадського суспільства після обговорення на засіданнях РНБОУ”.

Тому, як секретар РНБО, І.ПЛЮЩ вважає “шкідливою практику публічної постанови політичними партіями ультимативних вимог, які стосуються питань безпеки. Це стосується багатьох тем – від принципів організації роботи газорозподільних мереж, до строків відміни призову до Збройних Сил України”. “Основоположні питання державної ваги не терплять політичної метушні і кавалерійських наскоків. Відповідальні політики не повинні плутати передвиборчу риторику та ухвалення відповідальних рішень. Це хибний шлях, який веде в нікуди”, - наголошується в заяві.

При цьому він додає, що “новий етап відносин між представниками демократичного табору має будуватися на засадах взаємної довіри і відповідальності та чіткого розподілу сфер відповідальності”.

“Президент України готовий вислухати всі позиції сторін з цього приводу та сприяти ухваленню оптимального рішення, яке найбільше відповідатиме національним інтересам країни та інтересам громадян України”, - зазначається в заяві.