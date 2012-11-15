Опозиція програла суд ще по двох округах

Вищий адміністративний суд України відмовився задовольнити позов Об’єднаної опозиції «Батьківщина» до Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення комісії про визнання самовисуванців Олександра Домбровського та Віктора Жеребнюка переможцями в 11-му та 14-му одномандатних виборчих округах на Вінниччині.

Про це УНІАН повідомила адвокат Тамара Мазур, яка є представником кандидата у народні депутати від Об’єднаної опозиції в 14-му окрузі Івана Мельничука.

«Близько 12-ї години (з 14 на 15 листопада – УНІАН), і в 11-му, і в 14-му окрузі суд виніс рішення, яким відмовив у задоволенні позову, а відповідно, залишив той результат, який був встановлений Центральною виборчою комісією», - сказала вона.

Також Т.Мазур зауважила, що суд не взяв до уваги жодні зауваження про численні порушення вимог законодавства під час встановлення підсумків голосування в окружних виборчих комісіях.

«Не зважив суд також і на ті доводи, що результати, які ми сьогодні маємо, не відповідають волевиявленню виборців у цих округах, і що цей результат створений штучно шляхом численних зловживань і фальшувань уже після того, як вибори відбулися», - зазначила адвокат.

Водночас Т.Мазур наголосила, що тепер кандидати можуть звертатися лише до Європейського суду з прав людини. За її словами, ще до початку судових процесів І.Мельничук та кандидат від опозиції в 11-му окрузі Наталія Солейко позитивно висловлювалися стосовно подання таких звернень до ЄСПЛ.

«Єдина проблема, що рішення Європейського суду може бути через 2, 4 і навіть 6 років», - додала Т.Мазур.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада ВАСУ відкрив провадження у справах «Об’єднана опозиція проти ЦВК» щодо незаконних рішень Центральної виборчої комісії про визнання переможцями в округах №№ 11 та 14 провладних кандидатів.

ВАСУ заборонив ЦВК офіційно оприлюднювати результати виборів в округах №№ 11 та 14 до вирішення справи в суді та заборонив редакціям газет «Голос України» та «Урядовий кур’єр» публікувати повідомлення ЦВК про результати голосування в цих округах.

Суд також витребував у Центрвиборчкому всю виборчу документацію щодо цих округів, зокрема всі протоколи засідань та рішення окружних та дільничних комісій.

Довідка УНІАН. 11 листопада Об'єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що члени ЦВК стали співучасниками кримінального злочину, легітимізувавши «крадіжку голосів виборців» у мажоритарних округах №11 та №14, в яких ЦВК визнала переможцем по округу №11 О.Домбровського, а по №14 – В.Жеребнюка.

В опозиції наголошували, що первинний підрахунок голосів та протоколи з мокрими печатками засвідчили переконливу перемогу кандидатів від Об’єднаної опозиції Н.Солейко по 11 округу та І.Мельничука по 14 округу.

13 листопада у газеті "Голос України" було оприлюднено результати виборів до Верховної Ради України.