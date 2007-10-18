У соціалістів заблищали очі

СПУ підтримує ініціативу комуністів визнати дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів-2007 протиправними.

«Знайшлася одна політична сила, яка пройшла до парламенту, але разом з тим має мужність сказати, що вибори були нечесними, і добиватися справедливості», - сказав соціаліст народний депутат 5 скликання Микола Садовий.

«Комуністи - поки єдина парламентська сила, яка не побоялася заявити, що ЦВК рахувала голоси так, що 2+2 виходило 5», - відзначив він. Керівник Кіровоградського обкому СПУ нагадав, що 12 жовтня кандидат у депутати від Соціалістичної партії Іван Бокий просив Вищий адміністративний суд (ВАСУ) зобов`язати Центральну виборчу комісію перерахувати голоси на виборах Верховної Ради на основі уточнених списків виборців, проте ВАСУ відмовився розглянути цей позов.

На думку Садового, якщо до СПУ і КПУ приєднається Партія Регіонів, якщо всі сили коаліції об`єднаються в цьому напрямі, то разом вони можуть добитися справедливості і визнати дії ЦВК незаконними.

«Ви ж бачите, Соцпартія вимагала внести уточнення в списки виборців, комуністи заявляють про порушення з боку ЦВК Конституції в частині дотримання прав громадян, а також звинувачують Центрвиборчком у порушенні закону про ЦВК і закону про вибори народних депутатів. Якщо ще свої претензії висловить Партія регіонів, звернувшись до суду, то будуть підстави для перегляду підсумків виборів якщо не по всій Україні, то на тих ділянках, де були зафіксовані наймасштабніші фальсифікації», - заявив Микола Садовий.

Прес-служба СПУ