Ківалов боїться, що коаліціянти ”будуть перфорувати угоди в суді”

Партія регіонів сподівається, що Вищий адміністративний суд України розгляне всі позови з оскарження результатів виборів оперативно, у встановлений законом п`ятиденний термін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив керівник юридичного департаменту Центрального виборчого штабу ПР Сергій КІВАЛОВ.

Він зазначив, що за інформацією, яка є у Партії регіонів, на сьогоднішній день всього у Вищому адміністративному суді перебуває чотири позови - «Всеукраїнської партії Народної Довіри», а також від кандидатів у народні депутати Івана БОНДАРЧУКА (СПУ), Юрія САХНА (Партія вільних демократів), Сергія ГМИРІ (КПУ). С.КІВАЛОВ нагадав, що позивачі оскаржують дії ЦВК щодо встановленню результатів виборів.

При цьому він наголосив, що, розглянувши клопотання позивачів, Вищий адміністративний суд заборонив ЦВК офіційно публікувати результати виборів у газетах «Голос України» і «Урядовий кур`єр». С.КІВАЛОВ зазначив, що саме публікація є головною відправною точкою в процесі формування парламенту нового скликання. «Таким чином, створюються умови для затягування реалізації результатів народного волевиявлення, що, безумовно, негативно позначиться на ситуації в державі. Адже вже довгий час не проводяться пленарні засідання парламенту, затримується ухвалення цілого ряду першочергових законів, перш за все, закону про державний бюджет на 2008 рік», - сказав він.

С.КІВАЛОВ висловив думку, що всі учасники виборів чекають, що законне і обгрунтоване рішення буде ухвалене в розумний термін. При цьому, за його словами, «БЮТ, який декларує свою прихильність швидкому завершенню виборчого процесу, теж подав до Вищого адміністративного суду заяву про участь в процесі з оскарження результатів виборів».

За словами С.КІВАЛОВА, збільшення кількості учасників судового процесу неодмінно призведе до ще більшого його затягування. Він обгрунтував це тим, що суд зобов`язаний забезпечити повідомлення і явку всіх учасників процесу, заслуховувати виступи кожного з них, вислухати думку всіх їхніх представників з кожного процесуального питання, досліджувати всі без винятку докази, оголосити всі матеріали цієї роздутої справи і, нарешті, відобразити все це в своєму рішенні.

«Такий судовий процес однозначно затягнеться на невизначений термін. І тоді всім відомим «коаліціантам» доведеться і парафувати, і перфорувати, і підписувати свої коаліційні угоди не в «Українському домі», а в залі суду», - сказав С.КІВАЛОВ.

Він зазначив, що Партія регіонів не має наміру вступати в цей процес, більш того, закликає всі політичні сили не робити цього.