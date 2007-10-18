КС ніяк не може взятися за четвертий указ Ющенка
На заваді стоїть хвороба
Конституційний Суд України не може розпочати розгляд справи за поданням народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) четвертого указу Президента про розпуск парламенту та призначення дострокових парламентських виборів, у зв’язку з хворобою судді-доповідача.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив голова КС Андрій СТРИЖАК.
За словами голови КС, суддя-доповідач у цій справі зараз перебуває у лікарні, тому суд не може почати розгляд справи.
При цьому А.СТРИЖАК додав, що раніше КС закрив провадження у справі щодо третього указу Президента у зв’язку з тим, що після появи четвертого указу ключові положення третього втратили свою чинність.