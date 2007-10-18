Зварич вважає, що Симоненко намагається реанімувати Мороза

Позов КПУ, направлений у Вищий адміністративний суд України, про визнання неправомірності дій ЦВК по встановленню результатів виборів є спробою реанімувати “антикризову” коаліцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України – Народної самооборони», про це заявив член блоку Роман ЗВАРИЧ.

“Цей позов, швидше за все, чергова політична акція, спрямована на те, щоб якимось чином реанімувати стару коаліцію з «регіоналів», комуністів та соціалістів. У КПУ намагаються схопитися за останню соломинку”, - переконаний він.

При цьому Р.ЗВАРИЧ наголосив, що не бачить у цьому позові ніякої серйозної загрози. Він висловив думку, що суд винесе рішення про відмову у задоволенні позову.

За його словами, дивно, що ВАСУ ухвалив рішення про провадження справи за позовом комуністів. Є як формальні, так і матеріальні підстави, на які можна було би послатися і відмовити у розгляді цієї справи, вважає Р.ЗВАРИЧ.

«Я читав цей дуже довгий трактат, який називається «позов КПУ до ВАСУ», але не знайшов там предмету спору. Ось наприклад, у позові написано, що, за даними громадських організацій, закордонних спостерігачів, спостерігачів від політичних партій, у день голосування 30 вересня встановлені масові порушення виборчого законодавства, пов’язаного зі складанням та уточненням списків виборців. У Вінницькій області виявлено 26 неточностей, у Запорізькій - 39 тощо. Як це впливає на встановлення результатів виборів Центральною виборчою комісією, мені важко зрозуміти», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня кандидат у народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ звернувся до Вищого адміністративного суду із позовною заявою про визнання дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів протиправними. С.ГМИРЯ також просив суд заборонити газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до вирішення справи по суті.

Того ж дня ВАСУ виніс ухвалу, якою заборонив Центрвиборчкому офіційно оприлюднювати результати виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на забезпечення позову С.ГМИРІ.

У п’ятиденний термін, відповідно до чинного законодавства, ВАСУ має завершити розгляд отриманого позову, і, відповідно, до вирішення цієї справи по суті ЦВК не має права офіційно оприлюднювати дані дострокових парламентських виборів.