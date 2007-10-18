Генпрокуратура от-от має допитати Цушка про отруєння

Василь Цушко, що подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ, найближчим часом буде опитаний у зв`язку з його заявою про можливе отруєння.

Про це на прес-конференції в Одесі заявив генпрокурор Олександр Медведько, повідомляє Українська правда

"Є домовленість, що він (в.о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко) вийде на нього (Цушка), а, можливо, вже і вийшов..., що вчора-сьогодні ми його (Цушка) опитаємо, і після буде прийнято відповідне рішення", - сказав генпрокурор.

Медведько також повідомив, що Генпрокуратура займалася перекладом медичних документів з німецької мови й опитувала свідків.

Як відомо, станом на 12 жовтня Генпрокуратура ще не прийняла рішення щодо заяви Цушка про можливе його отруєння, оскільки не могла опитати його в зв`язку з хворобою.

"Рішення на даний час не прийнято в зв`язку з його хворобою і неможливістю опитати його за тими фактами, що викладені в його заяві", - повідомляла прес-служба Генпрокуратури.

30 вересня міністр внутрішніх справ, кандидат у народні депутати від Соцпартії Цушко прийняв рішення піти у відставку в зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

26 вересня на прес-конференції Цушко надав документальні підтвердження факту виявлення в його крові теофіліну в летальних дозах і дигоксину, що привели до інфаркту міокарда.

27 вересня Цушко передав заяву з проханням про порушення кримінальної справи генпрокурору і підкреслив, що буде наполягати на порушенні кримінальної справи Генпрокуратурою за фактом його отруєння.