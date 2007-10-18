Ющенко вимагає від політиків максимально швидкої динаміки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що перше засідання Верховної Ради шостого скликання має відбутися наприкінці жовтня або у першій декаді листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні у Лісабоні після завершення зустрічі з Президентом Португальської Республіки Анібалом Каваку СІЛВОЮ.

«Я виходжу з того, що сесія парламенту шостого скликання повинна відбутися або наприкінці жовтня, або у першій декаді листопада», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент заявив, що вимагає максимально швидкої динаміки у цьому питанні і що відповідний переговорний процес між політичними силами, які пройшли до парламенту, а також відповідні процедурні питання треба розпочинати «у лічені дні».

В.ЮЩЕНКО також наголосив на необхідності співпраці більшості і меншості у новому парламенті, і на тому, що вони мають відчути відповідальність за політичну стабільність. «Політична стабільність - це є умова номер один цілісності нації, її консолідації та, безумовно, економічного процвітання», - заяви він.

«Ми повинні формат протистояння між ключовими гравцями замінити на формат розуміння», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що під час міжпартійних переговорів він звертав особливу увагу на необхідність вироблення такого режиму співпраці.

Як заявив В.ЮЩЕНКО, «опозиція повинна відчути, що вона не другорядна сила» і також має дбати про національні стратегічні пріоритети.