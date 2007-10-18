Ющенко вимагає від політиків максимально швидкої динаміки
Коли відбудеться перше засідання ВР VI скликання?
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що перше засідання Верховної Ради шостого скликання має відбутися наприкінці жовтня або у першій декаді листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні у Лісабоні після завершення зустрічі з Президентом Португальської Республіки Анібалом Каваку СІЛВОЮ.
«Я виходжу з того, що сесія парламенту шостого скликання повинна відбутися або наприкінці жовтня, або у першій декаді листопада», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент заявив, що вимагає максимально швидкої динаміки у цьому питанні і що відповідний переговорний процес між політичними силами, які пройшли до парламенту, а також відповідні процедурні питання треба розпочинати «у лічені дні».
В.ЮЩЕНКО також наголосив на необхідності співпраці більшості і меншості у новому парламенті, і на тому, що вони мають відчути відповідальність за політичну стабільність. «Політична стабільність - це є умова номер один цілісності нації, її консолідації та, безумовно, економічного процвітання», - заяви він.
«Ми повинні формат протистояння між ключовими гравцями замінити на формат розуміння», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що під час міжпартійних переговорів він звертав особливу увагу на необхідність вироблення такого режиму співпраці.
Як заявив В.ЮЩЕНКО, «опозиція повинна відчути, що вона не другорядна сила» і також має дбати про національні стратегічні пріоритети.