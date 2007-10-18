Саркозі написав лист Тимошенко

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ запевняє лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, що французьке головування у Європейському Союзі від 1 липня 2008 року докладе всіх зусиль для успішного укладення посиленої угоди між Україною і ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це йдеться у листі Н.САРКОЗІ, який він надіслав Ю.ТИМОШЕНКО.

«Дорога Юліє! Як Вам відомо, Франція виступає на підтримку швидкого укладання майбутньої посиленої угоди, переговори щодо якої нині тривають: вона дозволить відчутно поглибити наше партнерство на користь стабільності та процвітання Вашої країни. Запевняю Вас, що французьке головування у Європейському Союзі від 1 липня 2008 року докладе всіх зусиль, аби просунути уперед і, за можливістю, успішно завершити переговори про посилену угоду», - підкреслив Президент Франції.

У листі Н.САРКОЗІ також відзначив: «Наперед радію нагоді обговорити з Вами різноманітні питання, які мають велике значення для України, для Франції та для ЄС. Ваша обізнаність та аналітичний погляд на ситуацію в Україні будуть дуже цінними для мене».

Крім того, Президент Франції підтвердив готовність зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО найближчим часом. «Буду радий можливості прийняти Вас до завершення поточного року з нагоди Вашого перебування у Парижі», - сказав він.