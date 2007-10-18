Добкін фактично вилетів із крісла харківського мера?

Незважаючи на те що в оприлюдненій учора коаліційній угоді між БЮТ і “Нашою Україною – Народною Самообороною” немає пункту про дострокові вибори мера Харкова, їх проведення – практично вирішене.

Про це йдеться у заяві заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, переданій УНІАН.

«В коаліційній угоді цього пункту немає, але, наскільки мені відомо, питання проведення дострокових виборів мера Харкова – практично вирішене”, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, «рішення про це приймалося на рівні лідерів двох «помаранчевих» сил, і передбачається, що відповідна законодавча база буде прийнята одразу ж після формування коаліції».

Крім того, зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, «у новому парламенті буде створена спеціальна слідча комісія, яка займатиметься всіма зловживаннями нинішньої харківської влади».