Кисельов: Ющенко «відрубав Партію регіонів»

Представник Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ не виключає, що його політична сила може блокувати трибуну парламенту, якщо її права ігноруватимуться.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

В.КИСЕЛЬОВ вважає, що сьогодні рано прогнозувати, як розвиватимуться події. Він назвав поспішними твердження, що Партія регіонів не піде на крайні заходи, якщо пропозиції її ігноруватимуться. «Якщо помаранчеві продовжуватимуть поводитися нахабно, ми протидіятимемо», – наголосив він.

В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що про відмову складати присягу в даному разі не йдеться, але варіант з блокуванням роботи парламенту або президії цілком можливий. «Благо, такий досвід є», - сказав кандидат у народні депутати.

Він скептично оцінив шанси ефективної роботи «помаранчевої коаліції». «Впевнений, якщо помаранчева коаліція дійсно буде створена у Верховній Раді, вона захлинеться в проблемах, існуючих в країні, оскільки вирішити їх силами тільки двох фракцій неможливо», - вважає В.КИСЕЛЬОВ.

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своєю заявою про формування коаліції демократичних сил «відрубав Партію регіонів» від цього процесу. Він вважає, що це тимчасове явище, оскільки з перевагою в три голоси коаліція ефективно працювати не зможе.

В.КИСЕЛЬОВ вважає, що оптимальним варіантом було б створення широкої коаліції та участь Партії регіонів у формуванні уряду. «Без урахування нашої політичної сили в нашій країні нічого не відбудеться. Ті, хто цього не розуміє, помиляються», – сказав він.

Разом з тим, В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що конституційної більшості за підсумками виборів не одержав ніхто з учасників процесу, тому всім політичним силам варто «забути про свої зобов`язання мінімум на п`ять років», концентруючись на економічних питаннях.