Янукович розповів послу США про суди та коалицію

Україна зацікавлена в активізації торговельно-економічних відносин зі США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Надзвичайним і Повноваженим послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна зацікавлена у подальшій активізації двостороннього співробітництва з США у першу чергу в торговельно-економічній сфері. Зокрема, за його словами, обсяг торгівлі товарами та послугами за січень-серпень 2007 року збільшився на 13,5% - до 1,5 млрд. доларів.

В.ЯНУКОВИЧ та В.ТЕЙЛОР також обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні та питання двосторонніх відносин.

Глава уряду наголосив, що сьогодні головне завдання полягає у збереженні стабільності в країні. На його думку, для цього необхідно сформувати владну коаліцію, до якої увійшли б усі конструктивно налаштовані політичні сили. “Зараз ми очікуємо рішення суду щодо публікації офіційних результатів виборів”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.