Регіонали можуть всі разом проголосувати за Тимошенко?

Кандидат в народні депутати від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що Партія регіонів ще не визначилась щодо голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції Партії регіонів із посиланням на Г.ГЕРМАН.

«Не може Партія регіонів «частково» голосувати за «щось» або «когось», – сказала Г.ГЕРМАН, коментуючи заяву одного з лідерів блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» Миколи КАТЕРИНЧУКА про те, що деякі депутати від Партії регіонів можуть проголосувати за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в депутати підкреслила, що депутати Партії регіонів голосуватиме консолідовано за рішенням політради партії. “Ми завжди єдині в ухваленні рішень і їх подальшому виконанні. Я категорично заперечую будь-які спроби розколоти Партію регіонів і посіяти між нами розбрат. Якщо політрада партії прийме рішення підтримати ту або іншу кандидатуру на ту або іншу посаду, ми всі виконаємо це рішення. Якщо ж рішення про підтримку того або іншого кандидата не пройде, ніхто з наших колег цього кандидата не підтримає», – пояснила вона.

Г.ГЕРМАН також вважає, що зараз рано прогнозувати, як голосуватиме фракція Партії регіонів при формуванні керівництва Верховної Ради та Кабінету міністрів. «Рано ще робити прогноз про те, будемо ми або не підтримуватимемо конкретно ТИМОШЕНКО. Давайте дочекаємося відкриття сесії, ухвалення присяги. Всі політичні прогнози і загалом прогнози я розцінюю поки не інакше, як довільні розмови. Це все прологи до теми – не більш того», – додала представник Партії регіонів.