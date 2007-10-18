Росія допоможе шукати підозрюваних у справі про отруєння Ющенка

Російські правоохоронці допоможуть встановити місцезнаходження осіб, які можуть бути пов`язані зі справою про отруєння Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції в Одесі генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

"Ми направили запит, і є домовленість, що вони допоможуть з місцезнаходженням ряду осіб, що цікавлять у даний час слідство. З ними буде проведена слідчо-оперативна робота. Після цього буде прийнято рішення", - сказав генпрокурор України.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, оперативно-слідчі заходи у справі, пов’язаній з отруєнням В.ЮЩЕНКА, „тривають, вони не припинялися, хоч мені закидають, що нема результатів”. Генпрокурор уточнив, що до складу частково зміненої слідчої групи введено досвідчених співробітників СБУ і МВС.

У слідства, додав генпрокурор, уже є кілька конкретних результатів у справі, однак вони не підлягають розголошенню.

Між тим О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що все ще чекає відповіді від Генпрокуратури Російської Федерації на свій запит щодо надання російською стороною зразків діоксину для здійснення експертизи на території України. Він додав, що проведення експертизи в таких умовах вимагає чинне вітчизняне законодавство.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що Росія не допомагає в розслідуванні справи про його отруєння діоксином у 2004 році. При цьому В.ЮЩЕНКО стверджував, що троє осіб, які сьогодні необхідні для слідства, знаходяться в Росії. 12 вересня Генпрокуратура України заявила, що правоохоронні органи РФ дали згоду на дослідження російського діоксину в рамках розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА. 13 вересня українська сторона одержала відповідь з РФ із запевненням готовності співпрацювати в розслідуванні справи й надати зразки діоксину. Однак пізніше було уточнено, що йдеться про те, щоб українські есперти прибули в Росію, де буде проведена відповідна експертиза.