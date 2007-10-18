Демкоаліція введе аукціонний принцип приватизації

Коаліція демократичних сил має намір розробити і затвердити порядок приватизації підприємств вугільної галузі через аукціони.

Про це говориться в коаліційній угоді між БЮТ і НУ-НС, розміщеній на сайтах цих політичних сил.

Аукціонний принцип продажу вугільних підприємств учасники коаліції мають намір закріпити в Законі «Про особливості приватизації підприємств вугільної промисловості».

Одне із завдань коаліційного уряду автори цього документа бачать в ухваленні рішення про внесення змін до Методики оцінки майна, передбачивши в ній особливості оцінки державних пакетів акцій, а також цілісних майнових комплексів вугільних підприємств.

Крім того, учасники коаліції мають намір ухвалити рішення про перехід до цін на вугільну продукцію відповідно до її реальної вартості шляхом регулювання цінової політики в ланцюжку вугілля-кокс-метал і визначення ціни на енергетичне вугілля з урахуванням його енергетичної цінності, споживчих властивостей, взаємозамінності і екологічної прийнятності у співставленні з вартістю і аналогічними показниками інших видів палива.

Демократична коаліція також планує забезпечити щорічне введення в дію нових виробничих потужностей з видобутку вугілля відповідно до реальних потреб держави. При цьому щорічний видобуток вугілля планується забезпечити на рівні не менш як 90,9 млн. тонн.