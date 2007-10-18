НУ-НС хоче брати участь у процесі щодо оскарження результатів виборів

Блок «Наша Україна - Народна самооборона» сьогодні подав заяву до Вищого адміністративного суду України про залучення його стороною на боці Центральної виборчої комісії у справі Комуністичної партії України проти ЦВК.

Про це повідомив член блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Микола ОНІЩУК, слова якого цитує пресс-служба блоку.

Він переконаний, що позов комуністів не має жодних шансів на задоволення: «Він не містить належного обґрунтування, чому саме постанова ЦВК про встановлення результатів виборів має бути визнана протиправною, тобто такою, що не ґрунтується на результатах виборчого процесу».

«Постанова Вищого адміністративного суду щодо забезпечення позову у вигляді тимчасової заборони публікації результатів виборів передбачена чинним процесуальним законодавством. Така постанова може бути винесена на час розгляду справи», - наголосив М.ОНІЩУК.

Він зауважив, що за законом ця справа має бути розглянута протягом п’яти днів: «Це означає, що вищезгадана постанова втратить силу з моменту ухвалення рішення суду».

«Наш блок не має сумніву, що суд не задовольнить позов комуністів, а також інших позивачів у цій справі, і не скасує постанову ЦВК про встановлення результатів виборів», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання про мотиви, якими керувалися комуністи, подаючи позов, М.ОНІЩУК сказав: «Такі дії можна розглядати як спробу затягнути щонайменше на п’ять днів оприлюднення результатів виборів, а відповідно і перенести дату першого засідання ВР шостого скликання».