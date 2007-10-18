Блок Тимошенко: хто намагається відтягнути відставку Януковича?

Позови про визнання неправомірними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів 30 вересня написані «під копірку».

Про це заявив представник БЮТ у ЦВК Володимир ПИЛИПЕНКО, повідомивши, що наразі у Вищому адміністративному суді перебувають відповідні позови від «Всеукраїнської партії Народної Довіри», кандидатів у народні депутати Юрія САХНА (Партія вільних демократів), Івана БОНДАРЧУКА (Соціалістична партія), Сергія ГМИРІ (Комуністична партія).

За його словами, усі позови однаково оформлені, а також надруковані на одному принтері, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

На думку В.ПИЛИПЕНКА, є спільний замовник, який хоче відтягнути засідання новообраної Верховної Ради, адже саме на ньому уряд Віктора ЯНУКОВИЧА має скласти свої повноваження.

В.ПИЛИПЕНКО наголосив, що «гра в суди - це неповага до власних виборців, оскільки зараз намагаються не допустити їх волевиявлення».

Як повідомялося, БЮТ подав до ВАСУ заяву з проханням залучити його як третю сторону до справи Комуністичної партії України проти ЦВК.

Сьогодні, 18 жовтня, С.КІВАЛОВ заявив, що БЮТ своїм позовом призведе до ще більшого затягування судового процесу, оскільки суд зобов`язаний буде забезпечити повідомлення та явку всіх учасників процесу, заслуховувати виступи кожного з них, вислухати думку всіх тощо.

Натомість член БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив про безпідставність звинувачень С.КІВАЛОВА. За його словами, БЮТ подав заяву до ВАСУ, щоб мати можливість ознайомиться з результатами справи. При цьому, підкреслив він, виникає питання, звідки члени Партії регіонів знають, що у Вищому адміністративному суді знаходяться чотири позови, якщо по жодному з них ПР не є стороною у справі. «У нього що, якісь позапроцесуальні зв`язки з Вищим адміністративним судом є?» - запитав А.ПОРТНОВ.