Тимошенко в Ліссабоні подякувала Ющенкові

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що Україна та Європейський Союз мають однакові цінності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Лісабоні по завершенні саміту Європейської народної партії.

«Ми живемо однаковими цінностями», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила переконання, що це дає підстави Україні розраховувати приєднатися до ЄС не лише у поглядах, а й формально.

«Думаю, ми будемо надійним партнером для Євросоюзу», - наголосила вона.

Вона також подякувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ за те, що він у квітні цього року прийняв рішення розпустити парламент і таким чином дав Україні шанс провести дострокові вибори.

«В.ЮЩЕНКО став першим Президентом незалежної України, який сказав чітко «ні» корупції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.