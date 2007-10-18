Тимошенко в Ліссабоні подякувала Ющенкові

20:37, 18 жовтня 2007
Політика
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Україна має приєднатися до ЄС "не лише у поглядах, а й формально"

Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко під час Саміту Європейської Народної Партії. Лісабон, 18 жовтняЛідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що Україна та Європейський Союз мають однакові цінності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Лісабоні по завершенні саміту Європейської народної партії.

«Ми живемо однаковими цінностями», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила переконання, що це дає підстави Україні розраховувати приєднатися до ЄС не лише у поглядах, а й формально.

«Думаю, ми будемо надійним партнером для Євросоюзу», - наголосила вона.

Вона також подякувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ за те, що він у квітні цього року прийняв рішення розпустити парламент і таким чином дав Україні шанс провести дострокові вибори.

«В.ЮЩЕНКО став першим Президентом незалежної України, який сказав чітко «ні» корупції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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