Ющенко повертається до Києва
21:31, 18 жовтня 2007Політика
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Президент брав участь у саміті ЄНП у Португалії
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив свій візит до Португальської Республіки і повертається до Києва, передає кореспондент УНІАН.
Як повідомлялося, сьогодні в Португалії В.ЮЩЕНКО брав участь у саміті Європейської народної партії.
Під час саміту Президент України провів двосторонні зустрічі з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом ПАРЄ Рене Ван дер ЛІНДЕНОМ та Президентом Європейського Парламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ.
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