Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив свій візит до Португальської Республіки і повертається до Києва, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомлялося, сьогодні в Португалії В.ЮЩЕНКО брав участь у саміті Європейської народної партії.

Під час саміту Президент України провів двосторонні зустрічі з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом ПАРЄ Рене Ван дер ЛІНДЕНОМ та Президентом Європейського Парламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ.