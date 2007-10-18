Ющенко і Баррозу говорили про малий прикордонний рух

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ в Лісабоні обговорили тему вступу України до СОТ а також питання, пов’язані з укладанням угод про малий прикордонний рух між нашою державою та сусідніми країнами – членами ЄС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського Президента.

Йшлося також про введення спільного прикордонного та митного контролю на спільних ділянках кордону України та Європейського Союзу.

В.ЮЩЕНКО також запросив представників Євросоюзу до активної участі в Енергетичному саміті, якій відбудеться у Києві у 2008 році.

Президент України та Президент Єврокомісії позитивно оцінили імплементацію рішень останнього Саміту Україна – ЄС та домовилися про прискорення виконання процедур, що стосуються набуття чинності угод про спрощений візовий режим та реадмісію між Україною та Європейським Союзом.

Глава Української держави, окрім того, поінформував Ж.М.БАРРОЗУ про розвиток внутрішньополітичної ситуації в нашій державі після завершення позачергових парламентських виборів. Зі свого боку Президент Європейської Комісії поінформував В.ЮЩЕНКА про перспективи завершення роботи над Договором Реформ ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО брав участь у саміті Європейської народної партії, який проходив у столиці Португалії.