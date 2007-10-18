Ющенко та Тимошенко підсумували португальські зустрічі

Україна оцінює політичне партнерство з Європейською народною партією як стратегічно важливе в контексті євроінтеграційних прагнень нашої держави. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом ЄНП Вілфредом МАРТЕНСОМ, Генеральним секретарем партії Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІЗОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Разом з президентом ЄНП ця партія робить унікальну консолідацію, є надзвичайно сильним проводом для поширення європейських цінностей і ідей», – сказав Президент України.

Говорячи про присутність на нинішньому Саміті ЄНП представників БЮТ та Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», глава Української держави наголосив, що це пояснюється насамперед важливістю доведення до політичних партнерів України тих «візій, цінностей, які забезпечують стабільність в українському суспільстві». На позачергових парламентських виборах в Україні перемогли демократичні сили, для яких ключовим проектом є європейська інтеграція нашої держави, відзначив Президент. Він наголосив, що ця мета сьогодні об’єднує демократів України.

В.ЮЩЕНКО додав, що ближчим часом в Україні буде проведено всю необхідну роботу для першого засідання сесії парламенту, на якому будуть сформовані керівний склад Верховної Ради та уряд України. Президент ще раз наголосив: сьогодні перед українськими демократами стоїть питання забезпечення консолідації нації. «Переконаний, ця місія розуміється лідерами політичних змагань», – додав він. На думку В.ЮЩЕНКА, на сьогодні тема розколу або роз’єднання не є актуальною для українського суспільства. Натомість нею користуються політики. «Я не хочу як Президент, щоб ці спекуляції працювали, жили в політичному середовищі», – сказав він.