Луценка привезли до Києва і посадили в клітку

Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка доставили до Апеляційного суду Києва, який сьогодні розглядатиме його скарги на вирок Печерського районного суду столиці у справі щодо організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час Ю.Луценко перебуває в клітці в залі судових засідань.

Будівлю суду взято під посилену охорону міліції, на територію суду заїхали кілька автобусів з бійцями спецпідрозділу міліції "Беркут".

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область).