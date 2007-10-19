Кільчицька каже, що Луценко ”не просихає”

08:53, 19 жовтня 2007
Політика
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Усіх на аналізи!

Заступник голови КМДА Ірена Кільчицька залишає зал після прес-конференції. Київ, 11 січня
Заступник голови київської держадміністрації Ірена Кільчицька підозрює лідера "Нашої України-Народної самооборони" Юрія Луценка в пияцтві.

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, коментуючи пропозицію Луценка пройти тести з мерами Києва й Харкова на вживання наркотиків.

"Я вам скажу – я не медик, але останній рік я курую медицину – і у пана Луценка такі очі ніби він узагалі не просихає. Я вважаю, що буде непогано якщо він здасть аналіз", - зазначила вона.

Водночас Кільчицька переконана, що "було б непогано", аби всі політики здали аналізи щодо свого психічного здоров`я перед тим як іти у владу.

"Якби це було, то, я вважаю, що половина політиків вже пішли б, і на їх місце прийшла б молода кров", - додала заступниця Черновецького.

Водночас лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова вважає, що міський голова Києва хворий.

"Мені здається, що наш міський голова хворий, про що депутати говорили. Тому що сесії не проводить, встановив зарплату в одну гривню, на цю одну гривню відпрацьовує. Мабуть, йому дійсно важко й треба звернутися до медиків", - сказала Меліхова.

Лідер фракції БЮТ також висловила переконання, що вибори мера Києва відбудуться до кінця цього року.

Натомість Кільчицька пообіцяла вибори, "коли закінчиться сон опозиції".

Українська правда

 

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