Кільчицька каже, що Луценко ”не просихає”
Усіх на аналізи!
|Заступник голови КМДА Ірена Кільчицька
Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, коментуючи пропозицію Луценка пройти тести з мерами Києва й Харкова на вживання наркотиків.
"Я вам скажу – я не медик, але останній рік я курую медицину – і у пана Луценка такі очі ніби він узагалі не просихає. Я вважаю, що буде непогано якщо він здасть аналіз", - зазначила вона.
Водночас Кільчицька переконана, що "було б непогано", аби всі політики здали аналізи щодо свого психічного здоров`я перед тим як іти у владу.
"Якби це було, то, я вважаю, що половина політиків вже пішли б, і на їх місце прийшла б молода кров", - додала заступниця Черновецького.
Водночас лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова вважає, що міський голова Києва хворий.
"Мені здається, що наш міський голова хворий, про що депутати говорили. Тому що сесії не проводить, встановив зарплату в одну гривню, на цю одну гривню відпрацьовує. Мабуть, йому дійсно важко й треба звернутися до медиків", - сказала Меліхова.
Лідер фракції БЮТ також висловила переконання, що вибори мера Києва відбудуться до кінця цього року.
Натомість Кільчицька пообіцяла вибори, "коли закінчиться сон опозиції".