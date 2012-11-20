МЗС: обстріли території Ізраїлю з боку Палестини є неприпустимими

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

Він зазначив, що обстріли території Ізраїлю з боку Палестини є неприпустимими.

«Ми виходимо з того, що без припинення подібних обстрілів неможливо досягти перемир’я в регіоні», - сказав О.Волошин.

За його словами, українська сторона виходить з розуміння необхідності того, щоб палестинська сторона забезпечила недопущення повторення подібних обстрілів в майбутньому.

Водночас, за його словами, в МЗС України розраховують, що Ізраїль утримається від ескалації конфлікту в регіоні, як з точки зору загальної безпеки, так і стабільності на Близькому Сході, так і з точки зору того факту, що значна кількість українських громадян перебуває в Секторі Газа.

О.Волошин повідомив, що вчора спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Євген Микитенко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні. В ході зустрічі було обговорено ситуацію в Секторі Газа і було висловлено стурбованість, що українські громадяни можуть постраждати в результаті нанесення авіаударів ізраїльської армії по цій території.

«Було наголошено, що ми зацікавлені, щоб конфлікт був якомога швидше припинений, і ізраїльська і палестинська сторони перейшли до переговорів», - сказав О.Волошин.