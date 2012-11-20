МЗС: обстріли території Ізраїлю з боку Палестини є неприпустимими
У Міністерстві закордонних справ України зацікавлені, щоб конфлікт між Ізраїлем та Палестиною був якомога швидше припинений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
Він зазначив, що обстріли території Ізраїлю з боку Палестини є неприпустимими.
«Ми виходимо з того, що без припинення подібних обстрілів неможливо досягти перемир’я в регіоні», - сказав О.Волошин.
За його словами, українська сторона виходить з розуміння необхідності того, щоб палестинська сторона забезпечила недопущення повторення подібних обстрілів в майбутньому.
Водночас, за його словами, в МЗС України розраховують, що Ізраїль утримається від ескалації конфлікту в регіоні, як з точки зору загальної безпеки, так і стабільності на Близькому Сході, так і з точки зору того факту, що значна кількість українських громадян перебуває в Секторі Газа.
О.Волошин повідомив, що вчора спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Євген Микитенко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні. В ході зустрічі було обговорено ситуацію в Секторі Газа і було висловлено стурбованість, що українські громадяни можуть постраждати в результаті нанесення авіаударів ізраїльської армії по цій території.
«Було наголошено, що ми зацікавлені, щоб конфлікт був якомога швидше припинений, і ізраїльська і палестинська сторони перейшли до переговорів», - сказав О.Волошин.