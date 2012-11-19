МЗС намагається евакуювати українців із Сектора Газа, ХАМАС - блокує кордон

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 18 листопада на контрольно-пропускний пункт Рафах були відряджені перший секретар та аташе з консульських питань Посольства України в Єгипті.

У взаємодії з представником України при Палестинській Автономії (ПНА) і організатором з консульського пункту при Представництві України в ПНА їм вдалося (станом на 20:53 за місцевим часом) зустріти 4 сім'ї у складі 20 осіб і відправити їх автобусами в міста Каїр і Афіша .

19 листопада у другій половині дня очікується прибуття ще двох сімей з Ізраїлю.

Разом з тим, як повідомляють члени цих сімей, палестинські бойовики блокують кордон з їхнього боку і перешкоджають бажаючим виїхати із Сектора Газа перетинати кордон.

МЗС тримає на особливому контролі питання евакуації громадян України з Сектору Газа.