ВР продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 народних депутатів із 348 зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Законом також передбачено внести зміни до розділу Х «Перехідні положення», згідно з якими до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.