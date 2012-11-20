Рахункова палата підловила Мінрегіон на нецільовому використанні грошей

Рахункова палата України провела аудит використання коштів Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України і з'ясувала, що за 2011 рік і I півріччя 2012 року міністерство одержало 2,7 млн. грн на обслуговування 12 автомобілів (при урядовому ліміті 8 автомобілів), з яких сім використовувалися з приватною метою співробітниками. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рахункової палати.

Як сказано в повідомленні, це не єдиний випадок неефективного використання бюджетних асигнувань, виділених Мінрегіону у зазначений період. Зокрема, комунальне обслуговування відомчих будівель здійснювали два державні підприємства, створені міністерством. Проте визначені договорами обсяги витрат на послуги, що надаються, не були підтверджені жодними розрахунками, а кількісні показники споживання послуг не обраховувалися. При цьому міністерство витратило майже 2 млн. грн бюджетних коштів на відшкодування цим підприємствам суми планового прибутку, включеного у вартість послуг, адміністративні витрати і ПДВ.

За висновками Колегії Рахункової палати, на результати діяльності Мінрегіону і ефективність використання бюджетних коштів негативно вплинули тривала реорганізація міністерства і недосконалість чинного законодавства. Зокрема, кількість управлінського апарату міністерства за час організаційних і структурних змін скоротилася на 26%, при цьому витрати на оплату праці зменшилися лише на 11,8%, а заощаджені фінансові ресурси були використані на підвищення розмірів премій, щомісячні доплати окремим категоріям працівників, не передбачені чинним законодавством. Обсяги інших поточних і капітальних витрат Мінрегіону, згідно з повідомленням прес-служби Рахункової палати, визначалися за відсутності належних економічних розрахунків і обґрунтувань. Як наслідок, наприкінці 2011 року до державного бюджету було повернено 6,6 млн. грн невикористаних коштів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України ініціював розширення повноважень Рахункової палати з контролю за використанням і надходженням бюджетних коштів. Внесення відповідних змін до Конституції передбачено зобов'язаннями України перед Європою в частині боротьби з корупцією і сприятиме створенню належного фінансового контролю.