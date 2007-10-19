Тимошенко заручилася підтримкою Баррозу і Меркель

Лідери Європейського Союзу переконані, що Україна є невід’ємною частиною європейської енергобезпеки.

Про це у короткому інтерв’ю УНІАН під час свого перебування у Лісабоні 18 жовтня заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

“Думаю, що є повне розуміння, що Україна є невід’ємною частиною системи енергетичної безпеки Європи, тому що саме так і ставилося питання (під час зустрічей з лідерами ЄС – УНІАН)”, - сказала вона.

Лідер БЮТ зауважила, що під час своїх зустрічей з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, міністром закордонних справ Франції Мішелем БАРНЬЄ вона обговорила питання енергетичної безпеки України.

“Це дуже важливо, тому що, входячи в новий уряд, ми практично входимо у великі виклики енергетичні, і тому ми знайшли підтримку від кожного лідера з диверсифікації джерел енергопостачання, з об’єднанням інвестицій країн ЄС та України для побудови таких систем диверсифікації”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО перебувала у Лісабоні, де брала участь у самміті Європейської народної партії.