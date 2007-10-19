Янукович може піти у тінь

В разі переходу в опозицію, Партія регіонів може сформувати тіньовий Кабінет міністрів

Про це в інтерв’ю Радіо Свободазаявив представник цієї політичної сили Юрій Мірошниченко.

«Ця ідея не нова, вона випливає певною мірою із законопроекту про опозицію, який ми ухвалили в першому читанні. В ньому тіньовому урядові приділяється досить багато уваги – і право на співдоповідь по бюджету, участь в роботі уряду, право виступу на засіданні і так далі. Я не виключаю, що Партія регіонів буде використовувати цей інструмент політичної діяльності, з тим, що б сформувати програмну альтернативу, альтернативний курс», – сказав представник Партії регіонів.

БЮТ та блок «Наша Україна – Народна Самооборона», які оголосили про формування парламентської коаліції, вважають ухвалення закону про опозицію одним з першочергових кроків.