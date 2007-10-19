У Литвина сказали, коли вони визначаться

Блок Литвина визначиться з форматом своєї роботи у Верховній Раді 6-го скликання тільки після прийняття депутатами присяги.

Про це заявив кандидат у депутати від блоку Олег Зарубінський, повідомляє Українська правда.

"Ми зараз ведемо консультації, офіційні переговори будуть тоді, коли буде працювати парламент. А поки він не створений - присягу депутати не прийняли", - сказав Зарубінський.

На його думку, підписання будь-яких угод про створення коаліції до початку роботи новообраного парламенту є тільки намірами політичних сил.

"Всі заяви, договори, угоди мають характер політичних декларацій, протоколів про наміри, політичного тиску, можливо, на когось. На сьогодні не може бути ніяких офіційних переговорів", - сказав він.

Представник Блоку Литвина припустив, що офіційні переговори про створення коаліції буде вести вже голова фракції цієї політичної сили в парламенті.

"Ми ввійдемо в сесійний зал, всі 20, як один, приймуть присягу, ми проведемо засідання фракції, ми виберемо голову фракції, ми вповноважимо голову фракції й, можливо, ще кількох особистостей вести офіційні переговори. Саме так повинно бути в цивілізованій державі", - вважає він.

Зарубінський також зазначив, що Блок Литвина розглядає варіант створення коаліції з політичними силами, а не входження в її склад.

"Ми входити нікуди не будемо, якщо ми й будемо в складі коаліції, то винятково як співзасновники. Ми можемо разом будувати дім, а не входити в вітальню", - зазначив він.