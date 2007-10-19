Довгий: можливо, БЮТ вважає, що без скандалів сумно...

Вчорашнє пленарне засідання Київської міської ради було ефективним та результативним попри демарш опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це в інтерв’ю журналістам заявив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

„На жаль, фракції БЮТ та Блоку Віталія Кличка знову не знайшли інших аргументів окрім звичних уже блокувань трибуни та демаршів. При цьому фракція БЮТ спочатку голосувала за земельні рішення, але потім, побачивши, що все відбувається відкрито, знову вдалася до деструктивних дій. Можливо, відсутність якогось скандалу на пленарному засіданні робить його більш монотонним, але, натомість, дає можливість приймати важливі рішення і забезпечувати безперебійну роботу господарського комплексу столиці України”, - зазначив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ також висловив сподівання, що, „порадившись зі своїм партійним керівництвом, і Блок Кличка, і БЮТ будуть брати безпосередню участь у наступному пленарному засіданні. Будуть вносити якісь конструктивні пропозиції та зауваження по суті розглянутих питань, а не стосовно політичної ситуації”.

„Я переконаний, - додав він, - що всі, хто цікавився перебігом пленарного засідання, мали можливість спостерігати абсолютну відкритість Київради. Запрошую представників ЗМІ на наступні пленарні засідання та на засідання постійних комісій. Спільними зусиллями ми зможемо зламати той негатив, який намагалися створити політтехнологи опозиції щодо діяльності депутатського корпусу столиці”.