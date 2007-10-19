Яценюк вважає ЄЕП «життєздатним» проектом

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає Єдиний економічний простір (ЄЕП) «життєздатним» проектом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ після переговорів офіційних делегацій України і Росії на чолі з міністрами і за участю керівників прикордонних областей двох країн.

«Як економічний проект ЄЕП життєздатний», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, в той же час за останні два роки не відбувається «ніякого руху в цьому процесі» (формування ЄЕП - УНІАН).

Міністр нагадав, що Україна не розглядає можливий вступ до Митного союзу в рамках ЄЕП. «Митний союз сьогодні не підтримується Україною, проте економічна інтеграція і модель функціонування в рамках ЄЕП при консенсусному прийнятті рішень і при збільшенні договірно-правової бази наших економічних відносин має розглядатися», - сказав міністр.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ висловив переконання, що Україна і Росія знайдуть шляхи для економічної інтеграції з урахуванням інтересів обох країн.

«Про форми багатобічної інтеграції, про приєднання до цих форм рішення має ухвалювати кожна сторона самостійно, виходячи зі свого бачення ситуації», - сказав він.

Довідка УНІАН. Президенти Білорусі, Казахстану, Росії і України 23 лютого 2003 року заявили про намір формування Єдиного економічного простору. 19 вересня 2003 року було підписано угоду про формування ЄЕП. Під ЄЕП прийнято вважати економічний простір, який об`єднує митні території, на якій функціонують механізми регулювання економік, засновані на єдиних принципах, котрі забезпечують вільний рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили і проводиться єдина зовнішньоторговельна і узгоджена податкова, грошово-кредитна і валютно-фінансова політика.

Головним координаційним органом з підготовки угод щодо формування ЄЕП є Група високого рівня.