Конкурента Мороза вигнали з СПУ

16 жовтня Голосіївським районним у місті Києві комітетом СПУ було ухвалено рішення про виключення Василя Волги з лав партії. Про це повідомляє сайт СПУ

За словами першого секретаря Голосіївського райкому Тетяни Власюк, серйозних причин для рішення, прийнятого стосовно Волги на розширеному засіданні Голосіївського районного комітету та Центральної контрольної комісії, було кілька.

“Починаючи з червня 2005-го і до цього часу Василь Волга на засіданнях Голосіївського районного комітету (а він є членом саме нашої районної парторганізації) був присутній... двічі! - сказала Тетяна Власюк. - Уперше - коли ми приймали його та інших представників громадського об`єднання "Громадський контроль" до лав партії, ну а вдруге - якраз на нещодавньому засіданні, на якому його й виключили з лав СПУ. Втім, ідеться тут зовсім не про формальності, адже Василь Волга не лише не з`являвся на засідання, а, на жаль, взагалі відмовлявся брати участь у роботі своєї первинки, вирішувати проблеми мешканців свого мікрорайону тощо. Фактично, він майже ніяк не долучався до роботи партійної організації, а це, безумовно, є грубим порушенням Статуту СПУ. Ми, зі свого боку, всіляко намагалися підключити Василя Олександровича до нашої роботи, однак намарно. На жаль, у нас склалося прикре враження, що Василь Олександрович вважав себе людиною з надто високим статусом, щоби працювати в партії нарівні з усіма. Але ж СПУ - демократична партія! Тому в ухваленому нами 16 жовтня рішенні і з`являється формулювання "виключити із членів СПУ за дії, несумісні зі Статутом партії".