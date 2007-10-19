Черновецький пропонує Луценку перевіритися ”на брудершафт”

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що готовий разом з лідером блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрієм ЛУЦЕНКОМ пройти будь-яку перевірку і тести у прямому ефірі «5 каналу», Першого Національного каналу, ТРК «Київ» або іншого телеканалу на предмет вживання наркотиків або отримання хабарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Я готовий виступити на будь-якому телеканалі з Ю.ЛУЦЕНКОМ з перевіркою його і мене на предмет вживання наркотиків і спиртного. Я також за те, щоб Ю.ЛУЦЕНКО пройшов перевірку із застосуванням детектора брехні на предмет хабарництва, у тому числі і щодо провезення наркотиків до України в період його перебування на посту керівника МВС».