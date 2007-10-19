Регіонали не будуть ставити палиці в колеса Тимошенко

Представник Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ не виключає, що протягом одного року Верховна Рада працюватиме без коаліції, а виконувати обов’язки прем’єр-міністра буде нинішній керівник уряду Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав сьогодні під час круглого столу у Києві.

За його словами, у разі провалу переговорів зі створення «помаранчевої коаліції» можливі два варіанти: або буде створено широку коаліцію, або парламент працюватиме без коаліції.

Як зазначив Т.ЧОРНОВІЛ, це можливо, оскільки існує норма Конституції, відповідно до якої після дострокових парламентських виборів протягом року наступні вибори проводитись не можуть. Тоді, за його словами, протягом року у парламенті будуть створюватись ситуативні більшості, а обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ додав, що Партія регіонів не чинитиме перепони під час голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра і не блокуватиме трибуну.

"Ми голосувати не будемо. Ми не ставитимемо палиці в колеса, не блокуватимемо трибуну при обранні Юлії Тимошенко прем`єр-міністром. Якщо хочуть, хай голосують", – сказав Чорновіл.