Кравчук не вірить, що Литвин переможе Тимошенко

Лідер блоку Володимир ЛИТВИН, заявивши про свої президентські амбіції, має залишатися поза коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції колишній Президент України Леонід КРАВЧУК.

За його словами, він (В.ЛИТВИН – УНІАН) має знайти «свою власну поведінку». «Віри в те, що він переможе Юлію ТИМОШЕНКО на президентських виборах у мене немає, але, принаймні, спробувати можна», - зазначив Л.КРАВЧУК.

На думку Л.КРАВЧУКА, «спробувати треба на своїй платформі, на своїй програмі, а не піти до когось і звідти виступати через паркан». За його словами, В.ЛИТВИН приєднався б до демократичної коаліції, «якби вони (йдеться про БЮТ та НУ-НС – УНІАН) запросили його із самого початку», погодившись при цьому вписати в угоду його програмні засади. Екс-президент вважає, якщо ці політичні сили не дають В.ЛИТВИНУ такої можливості, то тоді не може йти мова про його приєднання до коаліції. В той же час Л.КРАВЧУК додав, що питання щодо приєднання до коаліції є справою самого В.ЛИТВИНА та його блоку.