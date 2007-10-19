Луценко звернеться до СБУ з приводу ”розіграшу”

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Служба безпеки України має порушити кримінальну справу за фактом знищення представниками Євразійського союзу молоді державних символів України на Говерлі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку, про це він заявив сьогодні.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що інформацію про знищення державних символів України на горі Говерла він побачив на одному із Інтернет-сайтів і вважав, що це черговий розіграш.

“Коли це не так – ми офіційно будемо звертатися до Служби безпеки України, бо тут є абсолютно прямі підстави порушення кримінальної справи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, порушувати кримінальну справу за цим фактом можна за кількома статтями. «І це цілком в компетенції Служби безпеки України», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Євразійський союз молоді розмістив на власному сайті заяву, у якій взяв відповідальність за знищення державних символів України на горі Говерла. «Силами окремого гірського підрозділу ЄСМ на горі Говерла спиляний і спаплюжений символ окупації України – Тризуб. Знищена гранітна дошка української сектантської церкви. Розбитий гранітний пам`ятний знак, присвячений т.з. «Конституції України». Замість символу українських колаборантів жовто-блакитного прапора над горою підняли прапор Євразійського Союзу Молоді», - повідомляє сайт ЄСМ.

У прес-центрі СБУ сьогодні повідомили, що Служба безпеки України вживає усіх заходів із встановлення та розшуку осіб, які скоїли акт вандалізму на Говерлі.

СБУ на цей час встановила, що до скоєння злочину причетні представники незареєстрованої в Україні та забороненої українським судом організації «Євразійська спілка молоді». Одна з осіб – громадянин України, який обгрунтовано підозрюється в організації скоєння акту вандалізму на горі Говерла, на поточний момент перебуває на території Російської Федерації.