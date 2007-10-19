Герман знає, хто вийде переможцем із післявиборчого балагану?

«Виборча гарячка повинна минутися. І замість ненависті вчорашні конкуренти мають навчитися здатності оцінювати інтереси,» - таку думку кандидата від Партії регіонів Ганни Герман цитує сайт ПР. «Вони мусять залишити в минулому (аж до наступних виборів) простацькі методи змагання, за яких йдеться лише про те, хто – кого, - вважає регіоналка. - Вживання мови зверхності, образ має поступитися діалогу. Бо добра політика – це не закляте мовчання сторін».

”Добра політика – це розмова навіть у найскладніших ситуаціях. Тому з усього післявиборчого балагану вийдуть переможцями ті, хто вміє говорити з іншою стороною і хто вміє чути не лише себе,” – підсумувала Герман.