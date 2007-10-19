Кравчук по собачкам побачив, що така влада довго не протримається

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає неможливим створення “широкої” коаліції, оскільки, на його думку, в державі для цього немає законодавчої бази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Л.КРАВЧУКА, якщо «широку» коаліцію буде створено, то всі три політичні сили швидко посваряться через дуже великі амбіції їх лідерів. «Як сказав Павлов, я по своїм собачкам бачу, що ця влада довго не протримається», - сказав Л.КРАВЧУК.

Політик також зауважив, що законодавством не передбачено таке поняття як «широка» коаліція і, зокрема, залучення опозиції до влади. На його думку, якщо представники опозиції йдуть у виконавчу владу, то це вже не опозиція.

Крім того, Л.КРАВЧУК висловив переконання, що “помаранчева” коаліція «має перспективу існувати до президентських виборів», якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримуватиме її діяльність.

Водночас політик не бачить серйозної проблеми в тому, що коаліція має перевагу лише в декілька голосів народних депутатів. За його словами, в світі є випадки, коли коаліція мала перевагу в один голос і була ефективною.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можливий варіант розвитку подій, за якого кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО не буде підтримано на посаду прем’єр-міністра і в парламенті не буде створено коаліцію, а уряд Віктора ЯНУКОВИЧА буде виконувати обов’язки, Л.КРАВЧУК відповів, що в такій ситуації ті представники БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, які не голосуватимуть за Ю.ТИМОШЕНКО, мають скласти свої депутатські повноваження.

Політик підкреслив, що ще до виборів, коли політичні сили підписували угоду, де йшлося про те, що переможець висуває свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, вони повинні були просити вилучити їх прізвища із виборчих списків кандидатів. За його словами, жоден кандидат цього не зробив, тому було б непристойно для політика не голосувати за те, про що було домовлено раніше.